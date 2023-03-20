ВОЙНА В Украине Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в москву - FT

2023-03-20 20:18

Лидер Китая Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в москву, со ссылкой на источник сообщает Financial Times.

Детали

По словам одного человека, знакомого с вопросом, "после поездки в москву Си может позвонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому". Это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после полномасштабного вторжения рф и признаком ограничений, которые Китай видит в своем союзе с россией в то время, когда Пекин хочет заявить о себе как о потенциальном миротворце, отмечает издание.

"Я думаю, что он сделает звонок", - сказал старший научный сотрудник по Китаю в Азиатско-Тихоокеанской программе в Chatham House Ю Цзе. "Китай просто не может позволить себе стать соперником и США, и Европы", - добавил он.