Фото-видео фото Отдых до востребования: популярные курорты Таиланда превратились в города-призраки

2021-04-23 21:36

В сети появились фотографии острова Пхукет в Таиланде, который превратился в город-призрак: пустые пляжи, рынки, рестораны и кафе.

В последнее время в стране в разы увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, потому знаменитые и ранее многолюдные курорты практически пусты.

Издание Daily Mail пишет, что данный момент страна Юго-Восточной Азии сталкнулась с третьей волной инфекции, которая достигла всех 77-ми провинций.

Восемнадцать населенных пунктов, включая Бангкок, были помечены как красные зоны, где магазины закрываются очень рано, а остальная часть страны оказалась в категории оранжевых зон.

Можно заметить, что на фотографиях изображен знаменитый пляж Патонг.

Обычно он переполнен туристами и местными жителями, а сейчас полностью лишен человеческого внимания.

Из-за карантинных ограничений, нацеленных на снижение рекордного уровня заражения коронавирусом, все пабы, кафе и бары временно не работают.

Улица Бангла Уокинг-стрит, которая славится грандиозными ночными развлечениями, тоже абсолютно безлюдна из-за вынужденных мер безопасности.

Фото: Daily Mail