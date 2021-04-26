Детали Свой бизнес в США в 3 шага: о чем следует знать

2021-04-26 23:56

США предлагают довольно лояльные условия ведения бизнеса всем желающим, включая и нерезидентов. Поэтому эта страна занимает лидирующие позиции среди прочих стран по количеству ежегодно регистрируемых компаний.

Подготовка

Основная проблема ведения бизнеса в США для иностранца заключается в том, что нерезиденту трудно разобраться с тонкостями системы налогообложения. На начальном этапе за помощью лучше обратиться к профессионалам своего дела, которые среди прочих услуг предлагают и бухгалтерское обслуживание в США, что гарантированно обезопасит ваш стартап от проблем с законом. К слову, в этой стране он достаточно строг в отношении налогообложения.

Шаг №1: выбираем подходящий штат



В основном, выбирая штат регистрации компании, большинство ориентируется лишь на налоговую ставку внутри него, игнорируя федеральную систему налогообложения. Поэтому в случае ведения своей деятельности на внутреннем рынке США (в разных штатах) компания может столкнуться с дополнительными расходами, например, при возникновении налоговых обязательств перед другими штатами.

Шаг №2: выбираем тип компании

Для нерезидентов выбор типа компании ограничен двумя вариантами:

LLC (Limited Liability Company). C-Corporation (Corporation).

Первое отличие между ними ― система налогообложения. В первом случае налог платит нерезидент (основатель), а во втором ― корпорация. При условии работы на внутреннем рынке ставка налога для LLC намного выше.

Второе ― привлечение инвестиций. Инвесторы избегают вкладывать деньги в LLC, поэтому, если планируется привлечение стороннего капитала, то лучше сразу зарегистрировать корпорацию.

Шаг №3: открываем счет

С открытием счета могут возникнуть наибольшие трудности. Дело в том, что некоторые американские банки с нерезидентами сотрудничают неохотно. Поэтому, чтобы не получить отказ, с этим лучше обратиться за помощью компании, которая специализируется на открытии счетов для нерезидентов.

В любом случае чужая страна ― это совсем иная специфика, куча нюансов и т. д., поэтому это дело лучше доверить профессионалам.