Политика В США заявили, что не намерены возвращать российским бизнесменам арестованные активы

2022-04-14 22:00

 

Также США готовят новые усилия для борьбы с уклонением России от санкций.

США не намерены впоследствии возвращать российским бизнесменам арестованные активы.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша цель не в том, чтобы возвращать их. Наша цель состоит в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом", - заявил он.

Салливан также отметил, что США готовят новые усилия для борьбы с уклонением России от санкций, пишет Reuters.

"В течение ближайших дней наше внимание будет сосредоточено на уклонении... Я думаю, что в течение следующей недели-двух мы будем иметь некоторые сообщения, которые определят цели, которые пытаются способствовать этому уклонению как внутри России, так и за ее пределами", - сказал он.

 

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