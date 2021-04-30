Мир фото Из-за обрушения трибуны на севере Израиля погибли 44 человека, более сотни раненых

2021-04-30 11:39

На севере Израиля, в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат, во время религиозного праздника обрушились трибуны, вследствие чего погибли 44 человека.

Как сообщает Haaretz, около сотни тысяч человек собрались на празднование Лаг ба-Омера. Кроме погибших, свыше 150 человек получили ранения. Состояние шести пострадавших оценено как критическое.

Согласно источникам издания в полиции, давка была вызвана тем, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, в результате чего еще десятки человек упали.

Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.

По данным медиков, часть людей могла получить травмы или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением трибуны.