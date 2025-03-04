Мир Вашингтон одобрил передачу трех пакетов военной помощи Израилю почти на 3 млрд долларов

2025-03-04 08:24

Государственный департамент США одобрил продажу оружия и военного оборудования Израиля на общую сумму почти в 3 млрд долларов. Об этом сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

Пакет включает 35529 корпусов бомб общего назначения для 2000-фунтовых бомб и 4000 бункерных 2000-фунтовых бомб производства концерна General Dynamics.

Ожидается, что поставки начнутся в 2026 году, но в Пентагоне отметили, что "существует вероятность того, что часть этих закупок будет осуществлена ​​по американским запасам". Это может свидетельствовать о немедленной поставке некоторых видов вооружений.

Второй пакет стоимостью 675 млн долларов состоит из пяти тысяч 1000 фунтов бомб и комплектов для наведения. Поставка этого пакета была намечена на 2028 год.

Третий пакет включает в себя бульдозеры D9 компании Caterpillar стоимостью 295 млн долларов.

Ранее в феврале США согласовали продажу Израиля оружия в 7,4 млрд долларов. В пакет вошли тысячи ракет и бомб. Снабжение бомб должно начаться уже в 2025 году, а ракет - к 2028 году.