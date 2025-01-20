Мир Израиль начал вывод войск из сектора Газа, город Рафах уже оставлен

2025-01-20 12:35

Израиль начал вывод войск из города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося на месте событий.

Утверждается, что израильские военные стали отводить свою технику из центра южного города.

"Военные отступают к так называемому Филадельфийскому коридору, вдоль южной границы Газы с Египтом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в столице Катара представители Израиля и группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. 

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