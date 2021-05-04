Мир фото Египет закупает у Франции новейшие истребители Rafale почти за 4 млрд долларов

2021-05-04 13:24

Египет и Франция подписали контракт о поставке 30 истребителей Rafale, сообщает Минобороны Египта. Новейшие самолеты, произведенные французской компанией Dassault Aviation, будут поставлены в Египет на условиях кредита, который будет выдан как минимум на 10 лет.

При этом указано, что соглашение о приобретении Каиром 24 истребителей Rafale Египет и Франция подписали в 2015 году.

Этот тип истребителей отличается большой дальностью выполнения поставленных задач, высокой маневренностью, а также способностью выполнять задачи в условиях радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь французское издание Disclose информирует, что три контракта между Каиром и Парижем на закупку различных вооружений были заключены в конце апреля по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Стоимость закупаемых вооружений, по данным СМИ, составляет 3,95 млрд евро.