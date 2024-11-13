Политика Во Франции высказались о мире для Украины и сотрудничестве с Трампом

2024-11-13 21:37

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна готова сотрудничать с новой администрацией США, чтобы Украина получала все необходимое для победы.

Во Франции также не сомневаются, что Украина сможет наладить "сильные" отношения с новыми американскими властями, сказал министр в своем выступлении на 7-м Парижском форуме мира.

"Столкнувшись со спекуляциями по поводу того, какими будут позиции или инициативы новой американской администрации, я считаю, что прежде всего мы не должны быть предвзятыми и дать себе время поработать", - заявил Барро.

Он подчеркнул, что Европейский союз и Франция будут продолжать играть свою роль в помощи Украине.

"Мы готовы работать с новой администрацией, потому что мы считаем, что Украина должна получить средства для отражения российской агрессии", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что президент Зеленский уже встречался с Дональдом Трампом раньше и разговаривал после его избрания.

"Украина имеет многочисленную и солидную поддержку в разных политических кругах США. Я не сомневаюсь ни в том, что с новой администрацией установятся сильные отношения, ни в нашей способности защитить трансатлантическое единство перед всеми вызовами войны в Украине", - прокомментировал Жан-Ноэль Барро.

Он также подчеркнул, что Франция поддерживает формулу мира Зеленского и выступает за наказание РФ за преступления против человечности.

"Размышляя о будущем Украины, мы должны говорить о мире справедливом и длительном. Франция решительно против безнаказанности. Мы никогда не забудем Бучу, а также все другие преступления, совершенные с начала полномасштабной войны. Ирпень, Изюм, Мариуполь и Еленовка. Ни одно из этих преступлений не должно быть прощено и забыто. Нет мира без справедливости", - подчеркнул он.