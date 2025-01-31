ВОЙНА В Украине Франция подтвердила передачу Украине модернизированных истребителей Mirage 2000

2025-01-31 08:26

Франция передаст Украину истребители Mirage 2000 до конца первого квартала 2025 года. Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio.

Вскоре над Украиной будут летать французские "Миражи". В конце квартала, как объявил президент (Эммануэль Макрон - ред.)", - заявил он.

По словам Барро, в конце 2024 года украинские пилоты и механики закончили летную подготовку на этих самолетах.

Напомним, 6 июня 2024 года Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Mirage 2000. По его словам, будет предусмотрена программа подготовки пилотов. При этом он не назвал точное количество Mirage 2000, которое может получить Украина.

Из открытых источников известно, что в распоряжении Франции сейчас есть 93 самолета Mirage 2000 разных модификаций.

Также сообщалось, что Франция модернизирует Mirage 2000 для Украины. Они будут оснащены новейшими боевыми системами и защитой от РЭБ. 

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