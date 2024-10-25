Экономика Украина подписала с Францией грантовое соглашение на 200 миллионов евро

2024-10-25 13:30

Украина подписала с Францией грантовое соглашение на общую сумму финансирования 200 миллионов евро, которое позволит реализовывать проекты по восстановлению и модернизации инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Соглашение подписали первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко и чрезвычайный посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер.

"Мы подписали имплементационное соглашение к грантовому соглашению между Украиной и Францией, которое открывает возможность привлечь 200 миллионов евро грантовой помощи. До 50% этих средств будут направлены на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления", - отметила Свириденко.

По ее словам, эти проекты будут реализованы в тесном сотрудничестве с французскими компаниями, которые активно поддерживают Украину и трудоустроили 25 000 человек в нашей стране.

Ключевые секторы, которые получат финансирование - здравоохранение, энергетика, водоснабжение и водоотвод, разминирование, цифровые технологии, инфраструктура, сельское хозяйство, переработка отходов и жилищное строительство.

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