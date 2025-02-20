Мир ХАМАС под давлением Египта согласился передать Палестинской автономии контроль над Газой

2025-02-20 09:31

ХАМАС под давлением Египта согласился передать Палестинской автономии контроль над Газой. Условием является сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или гарантия пенсионных выплат. Об этом сообщают Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

ХАМАС предложил условия для передачи контроля Палестинской автономии, которые предусматривают сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или отправку их на пенсию с гарантированной выплатой зарплаты.

Руководство движения приняло такое решение из-за давления со стороны Египта, которое наблюдалось во время последних консультаций, проведенных в Каире.

По словам спецпредставителя США Стива Уиткоффа, переговоры по второму этапу прекращения огня в секторе Газа и обмену израильских заложников на палестинских заключенных продолжатся на этой неделе.

На втором этапе будут освобождены все уцелевшие израильские заложники. Уиткофф провел очень "продуктивные и конструктивные" телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом.