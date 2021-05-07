Фото-видео фото HBO показал первые кадры из сериала "Дом дракона" - приквела "Игры престолов"

2021-05-07 22:12

Телеканал HBO начал производство сериала "Дом дракона", который станет приквелом культового шоу "Игра престолов", а сейчас представил первые кадры. Снимки опубликованы в Twitter проекта. На них изображены главные персонажи сериала.

В шоу снимаются Мэтт Смит (Дэймон Таргариен), Оливия Кук (Эллисент Хайтауэр), Рис Ифанс (Отто Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен), Стив Туссэн (Корлис Веларион по прозвищу Морской Змей), Пэдди Консидайн (король Визерис Первый), Соноя Мидзуно (Мисария, рабыня Дэймона).

Сериал "Дом дракона" будет основан на выпущенной в 2018 году книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь" (Fire & Blood). Сюжет расскажет о правлении Дома Таргариенов за 300 лет до событий оригинальной "Игры престолов" - во время гражданской войны, получившей название "Танец драконов".