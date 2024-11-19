Спорт Где сегодня смотреть футбол Албания – Украина. Расписание трансляций матча Лиги наций

2024-11-19 18:26

Сборная Украины по футболу во вторник, 19 ноября, проведет гостевой поединок 6-го тура Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва на стадионе "Air Albania" в Тиране сыграют с национальной командой Албании.

В прямом эфире из Батуми матч покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях. В 20:30 в эфир выйдет студия. Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а приглашенными экспертами – бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Артем Кравец.

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, на канале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Максимальная", "Спорт" и "Максимальная+благотворительность". Комментаторы: Вадим Скичко и Виталий Кравченко.

Параллельно показ поединка будет осуществляться на региональных телеканалах "Суспильного" (например, "Суспильне Киев", "Суспильне Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Как сообщалось ранее, 16 ноября украинская сборная упустила победу над Грузией (1:1), чем серьезно осложнила себе выход в элитный дивизион. Для того, чтобы не вылететь в Лигу С, нашим соотечественникам необходимо добиться лишь одного результата.

Сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией.