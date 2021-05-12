Фото-видео фото Картонка с обезьянами художника Бэнкси ушла с молотка за 1,7 млн долларов

2021-05-12 15:43

Картина анонимного британского художника Бэнкси под названием "Смейся сейчас, но однажды править будем мы" была продана на аукционе за 2,07 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов аукционного дома Christie's.

На холсте изображены три обезьяны, на каждой из которых висит табличка с надписью, аналогичной названию полотна.

Произведение создано в 2002 году на картоне размером 76 на 102 сантиметра.

Финальная стоимость лота составила 1,7 миллиона долларов, однако, учитывая все дополнительные выплаты, покупателю картины придется заплатить 2,07 миллиона.

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