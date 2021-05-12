Мир фото Протесты арабов в Лоде: Израиль объявляет чрезвычайное положение

2021-05-12 12:40

Израиль объявляет чрезвычайное положение в городе Лод из-за усиления конфликта между израильскими силами и палестинскими боевиками, сообщает BBC.

Протесты израильских арабов вспыхнули в Лоде, неподалеку Тель-Авива, и переросли в полномасштабные беспорядки, когда протестующие бросали камни в полицию, которая в ответ применила светошумовые гранаты. Акции протеста произошли после похорон израильского араба, который погиб во время беспорядков в городе днем раньше.

По заявлениям израильской армии, палестинские боевики выпустили свыше 1000 ракет по центральному и южному регионах Израиля. Обстрелам подвергались Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, ЦАХАЛ продолжает проведение в секторе Газа антитеррористической операции под кодоым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), которую начали 11 мая после массового ракетного обстрела израильской территории.