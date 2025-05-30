Мир Ізраїль завдав прицільного удару та знищив останній пасажирський літак хуситів

2025-05-30 09:29

Ізраїль завдав удару по цілях угруповання хуситів у Ємені, зокрема знищивши останній пасажирський літак, котрий ще залишався на території міжнародного аеропорту Сани. Це стало відповіддю на запуск ракет по території Ізраїлю днем раніше.

Генеральний директор аеропорту Сани Халед аш-Шаєф заявив, що внаслідок удару повністю знищено останній цивільний літак Yemenia Airways, який, за його словами, "обслуговував гуманітарні рейси". Раніше три інші літаки авіакомпанії вже були знищені.

За даними ЦАХАЛу, знищений літак хусити використовували "для перевезення терористів, які готували теракти проти Ізраїлю", пише Times of Israel.

Аеропорт Сани - найбільший в Ємені - лише нещодавно відновив роботу після попередніх атак та ремонту злітно-посадкової смуги. Наразі він використовувався переважно літаками ООН та для обмеженої пасажирської авіації.

"Це чіткий сигнал і пряме продовження політики, яку ми встановили: кожен, хто стріляє в Державу Ізраїль, заплатить високу ціну", - заявили в Міністерстві оборони Ізраїлю.

Хусити, котрі контролюють території, де проживає близько 60% населення Ємену, є частиною так званої "Осі спротиву" разом із Іраном, Хезболлою та Хамасом. З початку війни в Газі вони неодноразово обстрілювали Ізраїль та атакували торговельні судна в Червоному морі, заявляючи про "солідарність з Палестиною".