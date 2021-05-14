Украина Проезд в метро Киева хотят повысить до 21 гривны, Кличко раскрыл реальные цифры

2021-05-14 18:33

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире ТВ рассказал, какой является настоящая себестоимость проезда в общественном транспорте столицы.

"В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, так как он у нас дотационный. Чтобы он выходил в ноль. Мы из бюджета Киева платим еще больше 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру — себестоимость проезда в транспорте 15 грн", — заявил Кличко.

Напомним, "Киевский метрополитен" просит столичные власти пересмотреть тариф на проезд. По их расчетам, проезд в столичной подземке должен повыситься до 21 гривны.

Как ранее  пояснил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА. Перед тем коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте. По сути – объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок.  Далее департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснование и готовит соответствующий пакет документов по изменению тарифа. Специалисты Департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и проводят соответствующие расчеты, каким должен быть тариф.

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