Детали «Закрывать глаза на нарушения прав не будем», - Николай Тищенко после инспекции Алексеевской колонии

2021-05-15 15:35

Группа народных депутатов фракции «Слуга народа» во главе с Николаем Тищенко – Людмила Буймистер, Алексей Кузнецов, Павел Сушко – побывали с рабочей поездкой и взяли на личный контроль ситуацию с нарушением прав человека в Алексеевской колонии №25 (Харьков). Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат, глава Закарпатской областной организации «Слуга народа» Николай Тищенко.

Парламентарии таким образом выполняли поручение президента Владимира Зеленского, данное им после встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, который подверг критике ситуацию в харьковском исправительном учреждении.

«Прибыв в колонию с внеплановой проверкой, мы не пошли Потемкинскими деревнями, которыми водят журналистов и правозащитников. Нам удалось пообщаться тет-а-тет с заключёнными. Это как же у людей накипело, что они не побоялись и подтвердили, что ещё полтора года назад руководство колонии недопустимо жестоко обращалось с заключёнными, нарушая их права», пишет Николай Тищенко.

Больше всего депутатов возмутила ситуация с «накручиванием» срока заключённым. Как оказалось, за неуставное поведение по факту им могут накинуть несколько лет. «Ни в одной европейской стране подобного нет и быть не может», пишет политик.

«Мы с командой взяли ситуацию в Алексеевской колонии №25 на личный депутатский контроль, - резюмировал Тищенко. - И хочу заявить, что больше никто не будет закрывать глаза на бесчеловечное отношение. Права человека - одни для всех. И никто не в праве их нарушать».

Также телеграмм-канал PavlovskyNews опубликовал фильм о первой в истории Украины ревизии нардепов на «красную зону», где правит администрация и установлен строгий режим.

PavlovskyNews сообщил также, что гидом парламентариев по территории стал Павел Паныч, который отсидел на этой зоне 12 лет и написал книгу о пытках в ней, после чего он стал известным и узнаваемым правозащитником. Во время рабочей поездки присутствовал ещё один правозащитник, адвокат Харьковской правозащитной группы Геннадий Токарев.

В камерах участка усиленного контроля были обнаружены заключённые, которым постоянно продлевают срок за отказ убирать камеры, сообщает PavlovskyNews. Осуждённые объясняют эту ситуацию тем, что колония не хочет терять дешёвую рабочую силу.

«Во время рейда по участку раздался стук в одной из камер, где Тищенко нашёл арестанта, который с августа 2020 сидит в "одиночке" по решению следователя ГБР. Он пытался вскрыть себе вены ложкой из-за того, что ему не дают увидеться с отцом», пишет телеграмм-канал.

Как передаёт блогер Анастасия Азарова у себя в ФБ, это самая «красная» тюрьма в Украине. Сюда не ступала нога народного депутата. «Считается образцовой, с порядком и хорошими зарплатами, но осужденные, как огня, боятся попасть … Здесь малейшее проявление несогласия с чем-либо наказывалось жестокими пытками, здесь невозможно пожаловаться ни на что. Полная зависимость от администрации, тяжелая изнурительная работа... Но главное, что осужденным было трудно выдержать, – постоянные издевательства, которые стали нормой. Здесь происходили просто вопиющие случаи, вплоть до сексуального насилия заключённых надзирателями», пишет блогер.

Сюда нереально было попасть, утверждает Азарова: «Николай Тищенко с коллегами по фракции пробивался на территорию практически боем. Благодаря его напору, депутатам таки удалось пообщаться с заключёнными и осмотреть колонию как она есть».

Азарова считает, что Николай Тищенко всегда оказывается в самых тяжелых и нуждающихся местах. Президент ему не просто так доверяет такие задания. Знает, что справится. И в этой ситуации точно. Нардеп пообещал, что взял ситуацию в Алексеевской колонии №25 на личный депутатский контроль».