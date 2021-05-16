Мир фото В городах Европы проходят акции в поддержку Палестины

2021-05-16 13:30

 

В субботу, 15 мая, в ряде городов Европы проходят акции в поддержку Палестины на фоне эскалации конфликта с Израилем, сообщает ТАСС.

Известно, что в некоторых городах демострации разогнали силовики.

В Берлине несколько тысяч человек собрались в районе Кройцберг и прошли шествием в знак поддержки Палестины. Это уже вторая акция в Берлине сегодня. Первая проходила в районе Нойкельн и закончилась локальными стычками с полицией и задержаниями.

Вторая акция проходит без инцидентов. Полицейские и организаторы акции через громкоговорители призывают участников шествия соблюдать дистанцию в 1,5 м.

В северных районах Парижа на акцию вышли пару сотен человек, полиция применила водеметы, чтобы их разогнать, сообщает Le Parisien.

Демонстранты жгли мусорные баки, забрасывали полицию бутылками и камнями. В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы.

Также спецсредства применили против демонстрантов у посольства Израиля в Афинах, сообщает телеканал ERT. Когда демонстранты подошли к зданию и некоторые из них стали бросать камни и палки в спецназ, тот ответил слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Аналогичные акции в поддержку Палестины прошли в Брюсселе, Лондоне, в ряде испанских городов, в том числе в Мадриде.

Кроме того, в поддержку Палестины выступают в Ливане, Иордании и ряде других мусульманских странах.

subscriber subscriber

Еще по теме

В четырех крупных городах Украины школьники продолжат учиться в июне

2021-05-13 20:40

Совет Европы расширил список стран, граждане которых могут посещать ЕС. Украину в него не включили

2021-05-06 17:40

Лукашенко пригрозил проблемами компаниям из Европы

2021-05-04 20:20

Кулеба получил от НАТО убедительные заверения в поддержке Украины

2021-04-13 18:20

Еще новости в разделе "Мир"

фото В городах Европы проходят акции в поддержку Палестины

2021-05-16 13:30

В Израиле прекращают принимать самолеты из-за ракетных обстрелов из сектора Газа

2021-05-16 12:00

Китайский космический корабль впервые приземлился на Марсе

2021-05-15 13:00

Война Израиля и Палестины: что говорится в проекте перемирия и чего требует ХАМАС

2021-05-15 11:00
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото В городах Европы проходят акции в поддержку Палестины 2021-05-16 13:30
В Израиле прекращают принимать самолеты из-за ракетных обстрелов из сектора Газа 2021-05-16 12:00
Китайский космический корабль впервые приземлился на Марсе 2021-05-15 13:00
Война Израиля и Палестины: что говорится в проекте перемирия и чего требует ХАМАС 2021-05-15 11:00