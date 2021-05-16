Мир фото В городах Европы проходят акции в поддержку Палестины

2021-05-16 13:30

В субботу, 15 мая, в ряде городов Европы проходят акции в поддержку Палестины на фоне эскалации конфликта с Израилем, сообщает ТАСС.

Известно, что в некоторых городах демострации разогнали силовики.

В Берлине несколько тысяч человек собрались в районе Кройцберг и прошли шествием в знак поддержки Палестины. Это уже вторая акция в Берлине сегодня. Первая проходила в районе Нойкельн и закончилась локальными стычками с полицией и задержаниями.

Вторая акция проходит без инцидентов. Полицейские и организаторы акции через громкоговорители призывают участников шествия соблюдать дистанцию в 1,5 м.

В северных районах Парижа на акцию вышли пару сотен человек, полиция применила водеметы, чтобы их разогнать, сообщает Le Parisien.

Демонстранты жгли мусорные баки, забрасывали полицию бутылками и камнями. В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы.



Также спецсредства применили против демонстрантов у посольства Израиля в Афинах, сообщает телеканал ERT. Когда демонстранты подошли к зданию и некоторые из них стали бросать камни и палки в спецназ, тот ответил слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Аналогичные акции в поддержку Палестины прошли в Брюсселе, Лондоне, в ряде испанских городов, в том числе в Мадриде.

Кроме того, в поддержку Палестины выступают в Ливане, Иордании и ряде других мусульманских странах.