Спорт Назначены судейские бригады для проведения финалов Лиги Европы и Лиги конференций

2025-05-14 10:29

Официальный сайт УЕФА объявил о назначении судейских бригад для проведения финалов Лиги Европы и Лиги конференций.

Отмечается, что финал Лиги Европы, в котором встретятся Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, доверили обслуживать немецкой судейской бригаде под руководством Феликса Цвайера. Ему будут помогать Роберт Кемптер и Кристиан Дитц, а за систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт.

Ранее Цваер уже обслуживал финал Лиги наций в 2023 году между Хорватией и Испанией, а также судил полуфинальный матч нынешний Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом. Также стоит отметить, что МЮ при судействе Цвайера дважды побеждал в Лиге чемпионов и дважды играл вничью в Лиге Европы. Тоттенхэм немец судил дважды - поражение от Барселоны в ЛЧ и ничья в Лиге Европы против Фиорентины в далеком 2016 году

Финал Лиги конференций, где встретятся Бетис и Челси, будет обслуживать боснийская судейская бригада, главой которой назначен Ирфан Пельто. Его помощниками будут Сенад Ибришимбигович и Давор Бельйо. Ответственным за систему VAR будет Жером Брисар.

Для Пельто это будет первый финал под эгидой УЕФА, также он никогда ранее не работал на матчах Бетиса или Челси. Интересно, что при судействе боснийца в нынешнем сезоне сразу пять матчей Лиги чемпионов завершились со счетом 3:0.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 21 мая, а Лиги конференций - 28 мая. Оба матча начнутся в 22:00.