Спорт Наставник Тоттенхэма эмоционально прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Европы

2025-05-22 13:35

Наставник Тоттенхэма Анге Постекоглу высоко оценил победу своей команды над Манчестер Юнайтед (1:0) в финале Лиги Европы.

Специалист рассказал о поставленной еще в середине сезона задаче и о твердой убежденности, что бороться за этот трофей команде необходимо.

"Трудно передать словами то, что я сейчас чувствую. Я очень горжусь своими игроками. Как-то раз премьер-министр Австралии о своей неожиданной победе сказал, что это победа тех, кто искренне верил. Так вот, это коллектив невероятных игроков, которые ни насколько не подвергали сомнению ни мои действия, ни избранную мной стратегию.

Еще в январе я принял решение, что это тот трофей, за который мы должны и будем бороться. Многие в клубе сомневались, но я чувствовал, что мы способны выиграть этот трофей. Я чувствовал, что выигрыш как конечная цель гораздо важнее, и решиться на это было единственной возможностью достичь этого", - был откровенен Постекоглу, как отмечает официальный сайт УЕФА.