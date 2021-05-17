Детали Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского

2021-05-17 19:09

 

Реакция Владимира Путина на политическое преследование лидера оппозиции Виктора Медведчука будет для Зеленского быстрой и максимально болезненной. На это указывают сразу несколько моментов. Так, российские СМИ отмечают, что внешние темы Путин комментирует очень редко и зачастую не сразу. А здесь российский президент практически сразу прокомментировал судилище против Медведчука и, к тому же, сделал это на Совете безопасности РФ. Такое мнение высказал блогер Владимир Шамин.

"Внешне Путин ни на секунду не показал, что его зацепил процесс в Украине против близкого для него человека. Но это личное, а Путин не из тех, кто демонстрирует свои эмоции. Его комментарий был довольно большим, даже по западным санкциям он высказывается короче. Путин очертил все красные линии, которые перешел Зеленский, – закрытие оппозиционных каналов, давление на оппозиционные партии, зачистка политического поля от тех сил, которые пытаются решить конфликт на Донбассе мирным путем и наладить отношения с Россией. И четко назвал Запад покровителем этой политики украинских властей

"Это вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать..." - резюмировал Путин.

Как понимать эту фразу? Думаю, это даже не намек – это предупреждение прямым текстом. Россия будет реагировать на происходящее в Украине. Путин будет бить по болевым точкам Зеленского, прицельно и больно", - отмечает он.

"Как может ответить Путин? Вариантов много. Это может быть на Донбассе. Не забывайте, что у границы с Украиной до сих пор находятся российские войска. Это могут быть санкции. Россия все еще может сделать Украине больно в экономическом плане. Это могут быть зеркальные судебные процессы над украинскими гражданами в РФ. Уверен, Путин найдет наиболее болезненный для Украины вариант ответа", - написал блогер.

"Остается только задаться вопросом – а оно того стоило? Неужели политические интересы и маниакальное желание Зеленского переизбраться на второй срок превалируют над интересами всей страны? Для Зеленского – несомненно. А для украинцев?" - подчеркнул Шамин.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине создадут университет новейших технологий: какие профессии можно будет там получить

2021-05-17 22:00

Новые правила продажи лекарств, что будет запрещено после решения Рады: "Штраф до 13 600 гривен"

2021-05-17 20:20

Специалисты назвали самый вредный для зубов напиток

2021-05-17 17:20

Путин, Володин и Медведев резко раскритиковали украинскую власть за репрессии против оппозиционного лидера Виктора Медведчука

2021-05-17 16:36

Еще новости в разделе "Детали"

Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского

2021-05-17 19:09

Путин, Володин и Медведев резко раскритиковали украинскую власть за репрессии против оппозиционного лидера Виктора Медведчука

2021-05-17 16:36

В ЗМІ заговорили про скандальну зміну президента Нотаріальної палати України

2021-05-17 13:01

Тарас Козак о заявлении секретаря СНБО Данилова: Я приложу все усилия и возможности, чтобы он сидел в тюрьме

2021-05-16 10:35
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского 2021-05-17 19:09
Путин, Володин и Медведев резко раскритиковали украинскую власть за репрессии против оппозиционного лидера Виктора Медведчука 2021-05-17 16:36
В ЗМІ заговорили про скандальну зміну президента Нотаріальної палати України 2021-05-17 13:01
Тарас Козак о заявлении секретаря СНБО Данилова: Я приложу все усилия и возможности, чтобы он сидел в тюрьме 2021-05-16 10:35