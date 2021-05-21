Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 21 мая - повестка дня парламента

2021-05-21 09:40

Верховная Рада начнет свою работу с часа вопросов к правительству о состоянии выполнения Кабмином постановления ВРУ "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (Covid-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз". Об этом свидетельствует повестка дня парламента на 21 мая.

Во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О разведке".

Для включения в повестку дня и принятия решения предложена постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Палаты представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2".

В первом чтении депутаты определятся относительно проекта закона о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины и относительно изменений к Закону Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

На повестке дня также внесении изменения в статью 2 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи и по обеспечению действенного механизма оказания государственной помощи семьям с детьми.

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