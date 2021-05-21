Мир ПОЛНЫЙ СПИСОК 22 мая гранд-финал Евровидения-2021: какие страны лидируют в рейтинге букмекеров

2021-05-21 14:46

В субботу, 22 мая состоится гранд-финал песенного конкурса Евровидение-2021. Результаты голосования Украины в финале Евровидения объявит Tayanna.

20 победителей двух полуфиналов присоединятся к Нидерландам (хозяевам) и другим участникам "большой пятерки": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Всего в Гранд-финале будут соревноваться 26 стран. Группа Go-A выступит во второй половине финала.

В рейтинге букмекеров лидируют участники из Италии, Франции и Мальты. Украина поднялась на 4-е место.

Согласно данным на сайте eurovisionworld, лидером по прежнему осталась Италия с шансом на победу 24%. Мальта и Франция поменялись местами - теперь на втором месте представитель Франции (23%), а на третьем - Мальты (13%). Также в топ-10 Исландия, Финляндия, Португалия, Сан-Марино и Болгария.