Детали Пройдет год-два, и Зеленский будет нижайше кланяться Медведчуку и писать ему СМС, - Бондаренко

2021-05-23 13:17

Елена Бондаренко провела аналогии с заявлениями гаранта по делу об убийстве Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский через какое-то время изменит свое отношение к лидеру оппозиции Виктору Медведчуку.

Такой прогноз в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "Перший Незалежний" сделала народный депутат Украины предыдущих созывов Елена Бондаренко.

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Гостья ток-шоу прокомментировала заявления, которые сделал во время своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"У меня перед глазами возникает параллельная история, не имеющая полной аналогии, но тем не менее, вы помните, как пафосно, с какой смелостью выходил господин Зеленский на пресс-конференцию по так называемому делу по убийству Шеремета. Рассказывал, что мы уже нашли, кто это сделал, кто убил и так далее. А сегодня, когда проходит полтора года, он признается, что эсэмэсочками переписывается с одной из обвиняемых (с Яной Дугарь. - Ред.)", - отметила Елена Бондаренко.

Политик убеждена, что через некоторое время Владимир Зеленский изменит отношение к оппозиционному политику.

"Точно так же и сейчас. Я переживаю о том, что господину Зеленскому занесли некие бумажки, по которым там Медведчук - самый главный демон в нашей стране. А пройдет год-два, и этот же Зеленский будет нижайше кланяться Медведчуку и писать ему эсэмэсочки, просто потому, что этот человек совершенно не разбирается ни в своей работе, ни в том, как работает правосудие, ни что такое силовое ведомство, ни что такое юриспруденция, ни что такое правоохранительная система", - заявила Елена Бондаренко.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Об этом политик заявил после заседания суда.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что организованная властью травля Виктора Медведчука - это явный показатель того, что Украина движется к диктатуре.