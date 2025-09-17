Спорт Хавбек Шахтаря та збірної України Артем Бондаренко може перейти в Трабзонспор

2025-09-17 09:35

Трабзонспор веде переговори про підписання хавбека Шахтаря та збірної України Артема Бондаренка.

Як повідомляє місцеве видання Fotomac, турецький клуб планує досягти угоди з "гірниками" щодо оренди 25-річного гравця з правом викупу.

Нагадаємо, що у складі турецької команди вже грають троє українців: Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан.

У поточному сезоні Бондаренко провів за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив дві гольові передачі.

У недавньому матчі збірної України в кваліфікації ЧС-2026 проти Франції півзахисник "гірників" вперше вийшов на поле у складі національної команди.