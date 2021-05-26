Детали Строительная мафия Винницы: рейдерша Юлия Приймак стала депутатом и начала атаковать легальные стройплощадки Ивано-Франковска

2021-05-26 11:02

Депутат Винницкого горсовета от партии «УКраинская стратегия Гройсмана», псевдо-правозащитница и рейдерша из строительной мафии Юлия Приймак вслед за винницким принялась рейдерить ивано-франковский строительный рынок. Об этом сообщается в материале Антикора.

Юлия Приймак — участница громкой аферы вокруг одного из крупнейших долгостроев Винницы — ЖК «Европейский квартал». В сговоре с местным застройщиком и депутатом Александром Даном, а также рейдером Игорем Екимовым по прозвищу Игорь-боксер она вывела из строительства жилкомплекса 120 млн грн, оставив 300 семей без квартир.

«Однако за мошенничество Приймак отправилась не в СИЗО, а в депутаты городского совета от партии «Украинская стратегия Гройсмана». Видимо, настолько Владимир Гройсман печется о развитии родного города, что берет в партию мошенников и дает им билет в политику и доступ к ресурсам. Приймак, например, вошла в комиссию по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности. А это прямой инструмент влияния на распределение бюджета и принятие ключевых для города решений», — пишет издание.

Мандат депутата и «крыша» в полиции, где Приймак работала в прошлом, позволили ей с сообщниками масштабировать «бизнес»: атаковали строительную компанию, которая много лет работает по всей Украине, в том числе в Ивано-Франковске. «Ее интерес — дискредитировать M Group Development и резонансом добиться передачи стройки другому подрядчику — на своих подставных людей. Вслед за этим из объекта выведут деньги и бросят — как бросили ЖК «Европейский квартал», — говорится в материале.

Согласно декларации о доходах, за весь 2019 год Приймак заработала всего лишь 20,6 тыс. грн, и еще 10 тыс. грн получила социальной помощи. При этом ее семье принадлежит семьи 2 квартиры в Киеве, гектар земли в Броварском районе, автомобиль Mazda CX-5 2017 года выпуска, а также немалые сбережения: счета в банках плюс наличными — $44 тыс и €20 тыс.

По данным издания, в феврале 2020 года в отношении Приймак, Дана и их сообщников было открыто уголовное дело по факту рейдерства и незаконного присвоения недвижимости. «Инвесторы ждут честного расследования и реакции Владимира Гройсмана, который лично привел рейдершу Приймак в городской совет», — пишет Антикор.