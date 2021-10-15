Мир Китай запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии

2021-10-15 19:28

Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии. 

Как  сообщает Синьхуа, спутник был запущен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2D с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Инновационный аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

На борту этой же ракеты-носителя в космос также были отправлены 10 малых спутников, включая экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник - звено спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.

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