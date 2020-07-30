Экономика Доля зеленой энергетики в Германии впервые сравнялась с традиционной

2020-07-31 18:32 273
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В Германии по итогам первого полугодия "зеленая энергетика" впервые обеспечила более половины использованной электроэнергии в стране – 50,2%. Об этом свидетельствуют предварительные данные BDEW.

Ранее аналогичные сведения опубликовало и Федеральное ведомство по защите окружающей среды, приведя данные "около 50%".

За первые шесть месяцев в стране было использовано 272 млрд киловатт-часов электроэнергии, это примерно на 26 млрд кВт-часов (или на 5,7%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Аналитики BDEW считают, что причиной тому послужило, прежде всего, ослабление экономики на фоне пандемии, которое привело к снижению потребности промышленных предприятий в электричестве.

Примечательно, что не уже первый рекорд "зеленой энергетики" в 2020 году. По итогам первого квартала года возобновляемая энергетика впервые произвела в Германии больше электроэнергии, чем традиционная – 51,2%.

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Экономика

Доля зеленой энергетики в Германии впервые сравнялась с традиционной 2020-07-31 18:32 273
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