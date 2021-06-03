Детали Рынок «Столичный» приостановил работу - Медиа

2021-06-03 14:59

Сегодня влияние членов «семьи» беглого Януковича сильно сказывается на втором по величине оптовом сельскохозяйственном рынке в Украине «Столичный».

Об этом, как передает интернет-издание Новости Украины — From-UA блогер Анастасия Азарова написала на своей странице в соцсети.

Блогер отмечает, что члены «семьи» беглого Януковича до сих пор уверены в сохранении своего влияния.

«Сегодня, как и во времена Януковича, его соратники не гнушаются мошенничеством и аферами. Во всяком случае, именно такую схему пытаются прямо сейчас провернуть на рынке «Столичный» представители енакиевского клана руками своего ставленника, номинального «собственника» рынка Александра Стельмаха. Сам Стельмах сейчас находится в международном розыске, а по его подручному Рустему Абдыкадырову возбуждено уголовное дело по факту доведения рынка до банкротства, превышения полномочий и мошенничества», - объяснила она.

Азарова рассказывает, что с самого утра бандиты нагнали на рынок своих титушек, которые забаррикадировались в помещении и никого не пускают.

«По данным владельцев рынка, эти лица пытаются препятствовать законной хозяйственной деятельности рынка путем захвата административных помещений и запугивания работников предприятия. Полиции пришлось пригнать даже бронетранспортёр для усмирения захватчиков. Сам же директор рынка, Сергей Головня, заявляет, что рассчитывает на адекватную позицию правоохранительных органов и обеспечение безопасных условий для деятельности владельцев, арендаторов и покупателей», - описывает она случившуюся на рынке «Столичный» ситуацию.

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