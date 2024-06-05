Мир «Перепроизводство», которого нет

2024-06-05 10:07

После некоторых заявлений «западных политиков» периодически может возникать много вопросов.

Много вопросов возникло, например, про миф о «перепроизводстве» в Китае.

Но к сожалению, к сделанным заявлениям не были приложены соответствующие «экономические обоснования». Во всяком случае, было бы интересно сопоставить политические заявления с реальной экономической ситуацией. Впрочем, вполне может оказаться и так, что «экономические расчеты» не всегда поспевают за быстро сделанными заявлениями.

Странное «перепроизводство»

Во-первых, о каком «перепроизводстве» может идти речь вообще, если глобальная экономика развивается медленными темпами. При этом периодические «пробуксовки» зачастую имеют «тренды» к замедлению, а не «ускорению». Особенно, когда еще и политическая турбулентность оказывает сдерживание на экономическое развитие. Таким образом, при нынешних раскладах гораздо более уместно сказать про сдерживание глобального производства (но не про «перепроизводство»). При этом важно отметить, что в основе глобального сдерживания не только пресловутые «политические факторы», но и ряд внутренних структурных проблем.

Да, в странах Запада…А что при таких раскладах можно сказать об еще больших проблемах в странах развивающихся?

Во-вторых, интересно было бы уточнить: экономика Китая показывает «перепроизводство» по «общим объемам» или просто «в частности» (по отдельным отраслям)?

Ну, и не менее важно уточнить «методику» сравнения: «перепроизводство» относительно нормального рыночного спроса, или же «перепроизводство» относительно «общих объемов» экономики США?

Вообще-то, в нормальной рыночной практике «перепроизводство» определяется соотношением спроса и предложения (а не заявлениями «западных политиков»).

Но сопоставить между собой хотя бы «общие объемы» двух наиболее крупных экономик, - США и Китая, действительно, было бы интересно. Примерно также, как сопоставить «общие объемы» в развитой «Группе 7» и в развивающемся БРИКС+.

Правда, сразу может возникнуть закономерный вопрос: суть «перепроизводства» вполне может оказаться в том, что экономики развивающегося мира уже фактически стали обгонять «развитые экономики»?

Другими словами, развивающиеся страны – лучше развиваются. В то время как «развитые страны» получается, становятся менее развитыми.

Но это в отдельную тему реалий современной глобализации, которая постепенно меняет сложившиеся мировые расклады.

Если развивающиеся страны пошли «на обгон», то это в первую очередь, свидетельствует о глубоких внутренних структурных проблемах экономик западных.

При этом сразу следует учесть, что странам развивающегося мира вообще-то развиваться вдвойне сложнее. Не только в реалиях политически нестабильного мира, но и в суровой «конкурентной» западной практики, где зачастую есть большие проблемы с «недобросовестной конкуренцией», а «западный бизнес» гораздо чаще соблюдает «правила дикости», нежели «международные правила».

Но главное, проблема оказалась еще и в том, что «перепроизводство» обнаружилось не только по «общим объемам», но и даже в отдельных высокотехнологичных отраслях «новой экономики».

Снова возникло много вопросов: как Китай - развивающаяся экономика, «умудрился» обогнать западные экономики даже в высокотехнологичных отраслях? Учитывая, что модернизация в Китае в процессе «реформ и открытости», хотя и прошла через трансформацию моделей, все еще не завершена в полной мере

К слову, еще одно преимущество в пользу модернизации по-китайски: https://izvestia.kiev.ua/blog/show/85035.

Сдерживание производства

Несколько китайских отраслевых данных по статистике за 2023 год.

В 2023 году общий объем производства автомобилей в Китае составил около 9,59 млн. авто. (в том числе, с учетом NEV).

При этом, общий объем автопродаж составил 9,49 млн. авто.

И только 12% от общих автопродаж (не только электромобилей!) продается на зарубежных рынках.

Итак, сколько в данном случае «перепроизводства», которое практически полностью уходит на удовлетворение внутреннего спроса?

Пожалуй, в большей степени уместно сказать про сдерживание производства (но не «перепроизводство»).

Сдерживание, которое фактически обеспечивается сдерживанием спроса.

С одной стороны, сравнительно высокими ценами на электромобили (причем повсеместно на глобальном рынке), сюда можно также добавить проблемы в глобальных «цепочках поставок» (возникающих по политическим причинам), а также проблемами с кардинальным переустройством местной (городской) инфраструктуры.

С другой стороны, китайские электромобили хотя и достаточно устойчиво чувствуют на глобальных рынках, но им важно закрепить свою достойную нишу. Особенно, когда китайские компании нередко сталкиваются с неконкурентным давлением западных компаний. Не всегда как уже отмечалось, западный бизнес склонен соблюдать международные правила. Особенно, на этапах «дикого накопления» капитала.

Сможет ли «разогнаться» Запад

Проблема для западных автокомпаний – отнюдь не в «перепроизводстве» китайского автопрома.

К слову, Big Oil гораздо более опасны для зеленого развития (даже если не выдумывать «китайскую угрозу»).

Лидер мирового электропрома BYD по объемам глобальных продаж обогнал и Tesla, и Toyota отнюдь не из-за «перепроизводства».

У Toyota и Tesla весьма устоявшиеся «ниши» на мировых рынках. К тому же, солидные доли. BYD обогнал не по «количественным показателям», а в конкурентной и рыночной борьбе.

Основная проблема в том, что в западных странах делают электромобилей все еще мало.

В свою очередь, это представляет огромную опасность для курса «зеленого перехода». Учитывая, что времени остается критически мало.

К 2030-2035 годам ни в США, ни в ЕС больше невозможно будет въехать не только на дизельных автомобилях, но и даже на «гибридах».

Останутся только вопросы: сколько американцев или европейцев будет в то время ездить на электромобилях?

Какие это будут электромобили?

И что в таком случае можно будет говорить о числе электромобилей во многих развивающихся странах «Глобального Юга»?

Причем это в полной мере можно сказать по всей «индустрии зеленого перехода». Например, нет также «проблемы» с «перепроизводством» китайских солнечных панелей.

К тому же, производство китайских солнечных панелей помогает также устойчивому развитию (и «зеленому переходу») ряда стран «Глобального Юга». Особенно, в странах Юго-Восточной Азии.

Суть в том, что «зеленая экономика» не замыкается в масштабах какого-либо одного государства. «Зеленая экономика» развивает всю глобальную экономику. У «зеленой экономики» - глобальные задачи, которые служат общемировым устойчивым целям.

Но рассмотрим, как у Китая получилось развить отрасли «новой экономики» до «перепроизводства».

Эффекты поддержки

Понятно, что в Китае развитие отраслей «новой экономики» пользуется государственной поддержкой. Это вполне нормально, с точки зрения рыночной практики. Как ни крути, но высокотехнологические производства в любой стране вообще имеют большую стратегическую ценность.

К слову, в США тоже для электромобилей создана солидная господдержка. В том числе, через федеральные налоговые льготы. К тому же, в качестве «стимулов» даже фактически используется «политическое влияние» на своих союзников, которых стимулируют инвестировать в американское производство. Учитывая, что политическое влияние США не сопоставимо с уровнем влияния развивающегося Китая.

Но программы господдержки Китая представляются на практике более эффективными. Во всяком случае, это в Китае наблюдается «перепроизводство» электромобилей. В то время как внутреннее производство в США имеет проблемы.

Зато в США сосредоточены крупнейшие лобби нефтегазовых компаний, которые своим «ископаемым топливом» оказывают давление на весь глобальный рынок.

…Итак, для того, чтобы развивать «зеленую экономику», недостаточно только программ господдержки.

Глобальное сотрудничество не менее важно.

«Зеленая экономика» - глобальна и нуждается в тесном сотрудничестве между всеми державами в интересах глобальных целей.

Развитие зеленых индустрий в какой-либо одной стране способствует общей динамике всего глобального «зеленого производства».

Если развивающийся китайский автопром NEV каким-то образом «умудрился» «обогнать» («перепроизвести») многие западные модели (при этом еще даже не набрав скорость и по-настоящему не выйдя на мировые рынки), это только красноречиво говорит об его колоссальном конкурентном рыночном потенциале.

…В общем, давайте пересаживаться на китайские электромобили.

Пусть высокоскоростная китайская динамика прибавит также скоростей на западных рынках электромобилей.

Игорь ШЕВЫРЕВ