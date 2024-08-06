Политика В Польше заявили о проблемах на рынке труда из-за оттока заробитчан из Украины

2024-08-06 17:37


В Польше растет дефицит работников, особенно в секторах, где традиционно работают многие мигранты.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Самая острая ситуация сложилась в строительной и производственной отраслях, а также в транспорте и логистике. Компании в этих секторах все чаще сталкиваются с трудностями при подборе персонала.

Экономисты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации по нескольким причинам. Во-первых, потенциал иммиграции из культурно близких стран, таких как Украина и Белоруссия постепенно исчерпывается.

Во-вторых, существует вероятность усиления миграционной политики польским правительством, что может ограничить приток рабочей силы из более отдаленных стран.

Кроме того, демографическая ситуация в Польше также способствует росту дефицита рабочей силы. Старение населения и низкий уровень рождаемости приводят к уменьшению численности трудоспособного населения.

Эта ситуация ставит перед польской экономикой серьезные вызовы. Работодателям придется искать новые пути привлечения и удержания работников, возможно, и через повышения заработных плат или улучшения условий труда.

Стоит также добавить, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года граждане Украины проявили значительную предпринимательскую активность в Польше, открыв тысячи новых ФОП.

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