Детали Пленки «Бигуса» сливает работающий на Офис Зеленского – Валерий Кондратюк

2021-06-07 22:52

 

Пленки «Бигуса», которые звучат во всех СМИ, сливают из Офиса Зеленского. И делает это по команде Ермака и компании Валерий Кондратюк.

Такое мнение выразил политолог-международник Никита Варламов в блоге на korrespondent.net.

Как сообщил нам знакомый с ситуацией источник, Кондратюк вел записи по собственной инициативе в 2014-2016 гг., когда работал в Администрации президента Порошенко.

Никаких законных оснований у него для этого не было и записи он вел «на всякий случай».

И случай подвернулся в 2020 году он принес Зеленскому эти записи как возможность дискредитировать Порошенко, отомстить ему за критику Зеленского и снять его с будущей избирательной гонки. У Зе за Кондратюка ухватились, дали ему хлебную должность главы Службы внешней разведки и ввели в состав СНБО, после чего стали ждать момента, когда нанести удар по пятому президенту.

И дождались.

Отмечу, что в нормальном правовом обществе, незаконные записи не могут являться доказательством чего-либо. Но, не в криворожской школе права, которой плевать на законы и Конституцию.

Там возможно все.

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Детали

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Вадим Столар использует псевдопатриотов из «Нацкорпуса», чтобы вернуться к схематозу в Киеве 2021-06-07 20:12
АНОНС У музеї історії Києва відкрилася виставка "4ЧІСЛА. Лемніската" 2021-06-07 13:34
Продажный Нацкорпус - опубликован прайс на услуги псевдопатриотов 2021-06-04 19:43