Восточное партнерство трещит по швам. Перспективы для Украины

2021-06-15 09:25

В мае исполнилось 12 лет европейской программе «Восточное партнерство» - проекту, который призван распространить зону влияния Евросоюза на шесть стран бывшего СССР: Украину, Грузию, Молдову, Азербайджан, Армению и Белоруссию. Однако в последнее время проект испытывает большие трудности с учетом существенных геополитических изменений: армяно-азербайджанский конфликт, разрыв отношений Минска с Брюсселем, кризис в украинско-белорусских отношениях, финансовые сложности у европейских властей на фоне борьбы с пандемией COVID-19, нежелание членов ЕС включать в союз новые страны, экономики которых ложатся тяжелым бременем на европейский бюджет.

Власти Европы официально пока не собираются отказываться от «Восточного партнерства», но в авральном режиме ищут замену указанной площадке. На сегодняшний день только Украина, Грузия и Молдавия объявили о желании вступить в Евросоюз, подписав соглашение об ассоциации с ЕС. Но программы социально-экономической помощи данным странам, на что первоначально нацеливалось «Восточное партнерство», слабые, ориентированные, прежде всего на развитие гражданского общества и неправительственного сектора, поэтому не выдерживают критики.

Рост недовольства европейским проектом в Украине отразился в недавнем заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сделанном на совместном заседании комитетов Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз. «В нынешнем виде «Восточное партнерство» - не тот формат, который позволяет эффективно удовлетворять национальные интересы Украины. На фоне событий в Беларуси, недавнего конфликта между Арменией и Азербайджаном все труднее становится представить, каким образом «Восточное партнёрство» может функционировать в нынешнем формате», - сообщил Кулеба.

И действительно, европейская программа из социально-экономической уже давно превратилась в чисто политический инструмент борьбы ЕС с Россией, куда втянуты страны-участницы «Восточного партнерства». Вот только Европа продолжает укреплять экономические связи с Москвой и недавно в очередной раз в духе «партнерских отношений» заявила о поддержке строительства «Северного потока-2», который, ожидаемо, нацелен против интересов Украины и подорвет украинскую экономику, о чем неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский.

В оценке перспектив «Восточного партнерства» для Украины необходимо обратиться к аналитическому докладу группы экспертов из Американского Фонда Маршалла и польского фонда Res Publika под названием «Scenarios for Eastern Partnership 2030» (Сценарии для «Восточного партнерства» 2030), где описывается наиболее вероятные варианты развития ситуации в регионе.

В докладе старший научный сотрудник по Центральной и Восточной Европе Американского Фонда Маршалла Йорг Форбриг и руководитель фонда Res Publika Войцех Пшибыльски прогнозируют, что в случае завершения Россией «Северного потока-2» на амбициозных планах Украины по интеграции с ЕС будет «поставлен крест». В свете кризиса внутри ЕС и НАТО российское руководство воспользуется слабостью своих европейских соседей и возьмет под контроль стратегические секторы экономики стран «Восточного партнерства». В результате этого европейское партнерство превращается в инструмент распространения российского влияния против ЕС.

Также эксперты заявляют, что лидеры ЕС будут искать возможности сближения с Россией с целью снизить экономическое и политическое напряжение и обеспечить почву для новой европейской структуры безопасности. ЕС согласится «закрыть глаза» на политические противоречия, отдав приоритет экономическому развитию. Указанные факторы способствуют завершению проекта «Северный поток-2», начинают реализовываться другие в стремлении связать российские и европейские интересы в экономике и безопасности. Тем временем США переключат свое внимание с России на Китай. Вот такой неутешительный прогноз дают американские и европейские специалисты для программы «Восточное партнерство».

На этом фоне, какое место будет занимать Украина, будут ли международные игроки считаться с мнением Киева или мы окажемся «за бортом» указанных процессов? В настоящее время наиболее успешную модель на постсоветском пространстве показывает Азербайджан, умело лавируя между Европой, США и Россией, получая сверхдоходы в свой бюджет от указанной внеблоковой политики. Баку готово работать с ЕС и Евразийским экономическим союзом, и иными структурами, эффективно отстаивая национальные интересы своего государства. Именно сейчас Киеву нужны свежие решения, которые позволят Украине найти своё уникальное стратегическое место в международной экономике, стать мостом между Западом и Востоком, а не с трепетом и опаской ждать очередных президентских выборов в какой-либо западной стране в надежде на чудо.

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