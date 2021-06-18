Мир фото В Испании вынесли приговор 28-летнему каннибалу, который съел свою мать

2021-06-18 08:26

Жителя Испании Альберто Санчеса Гомеса приговорили к 15 годам и 5 месяцам заключения за убийство и за то, что он съел собственную мать, сообщает CNN.

По данным world.comments, преступник проживал со своей мамой в одной квартире, и два года назад он сначала задушил Марию Соледад Гомес во время ссоры, а затем разрезал ее тело с помощью столярной пилы и двух кухонных ножей. Некоторые куски он поместил в пластиковые пакеты и выбросил, а другие ел в течение двух недель.

Мужчине, которому сейчас 28 лет, дали 15 лет за убийство и 5 месяцев за осквернение трупа. Он также должен будет выплатить своему брату 60 тысяч евро компенсации.

Во время следствия молодой человек утверждал, что он переживал "психотический эпизод", когда убивал и резал свою мать, однако присяжные ему не поверили.

По словам правоохранителей, останки жертвы нашли в пищевых контейнерах Tupperware в морозильной камере.