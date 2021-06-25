Мир В Беларуси Протасевича и Сапегу тайно вывезли из СИЗО и отпустили под домашний арест

2021-06-25 10:41

В Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу перевели под домашний арест, сообщает BBC, со сслыкой на близких родственников. При этом никаких официальных заявлений по этому поводу нет. Адвокаты задержанных также предпочитают сохранять молчание.

Россиянка Софья Сапега сейчас живет одна в съемной квартире в Минске - это стало неожиданностью для ее родителей.

"Мы находимся в шоке",- заявил отчим девушки Сергей Дудич. При этом он не в курсе, сняты ли с девушки обвинения.

Роман Протасевич также был переведен под домашний арест.

"Мне сложно комментировать действия власти, у них цели, может, он втянут в какую-то политическую игру", - сказал отец журналиста и добавил, что обвинения с его сына и его девушки не были сняты.

"Адвокат ничего не говорит, власть ничего не говорит. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном что будет дальше, неизвестно", - подытожил отец Протасевича.

Позже адвокат семьи Сапеги подтвердил, что девушку перевели под домашний арест. Он ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Сейчас с ней продолжают следственные действия. В ближайшее время адвокат планирует с ней встретиться.