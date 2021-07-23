Политика Протасевич заявил, что все протесты в Беларуси были организованы Telegram-каналами

2021-07-23 16:31

Протесты в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года были организованы Telegram-каналами. Об этом заявил удерживаемый белорусскими силовиками оппозиционный журналист Роман Протасевич в интервью литовскому изданию Vakaro Zinios .

"Протесты организовали и координировали Telegram-каналы. Именно они были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы", - сказал Протасевич.

По его словам, сейчас белорусская оппозиция утратила курс.

"Когда стало понятно, что имеющимися средствами Лукашенко свергнуть не удастся, а протесты выдохлись, началась внутренняя борьба. Сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя", - добавил политзаключенный журналист.

Он говорит, что санкции ЕС против Беларуси подталкивают страну к более тесным связям с Россией.

"Санкции не только ухудшают экономическое положение Белоруссии, но и стимулируют ее интеграцию с Россией. На Западе, говоря о новых мерах воздействия на Белоруссию, этого не понимают или не хотят понять", - подытожил Протасевич.

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