Мир видео Девушку Протасевича Софью Сапегу заставили дать "правильное" интервью не белорусском ТВ

2021-08-11 10:03

В Беларуси на государственном телеканале вышло интервью с девушкой журналиста Романа Протасевича россиянкой Софьей Сапегой, задержанной в мае в Минске. Интервью вышло в эфире "Беларусь 1", правда сюжет показали не в прямом эфире, видео склеено из частей.

Во время разговора в студии Сапега заявила, что считает, что к посадке самолета Ryanair в Минске якобы причастны бывшие коллеги Романа Протасевича. Также она предположила, что спецслужбы Беларуси непричастны к инциденту. Девушка сказала, что не видела "никаких сотрудников КГБ" в самолете.

Также она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал ей всю технику, потому что думал, что Сапегу не снимут с самолета.

Сапега добавила, что чувствует себя "лучше, чем в первые дни", а ведущая отметила, что София "выглядит хорошо".