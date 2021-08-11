В Беларуси на государственном телеканале вышло интервью с девушкой журналиста Романа Протасевича россиянкой Софьей Сапегой, задержанной в мае в Минске. Интервью вышло в эфире "Беларусь 1", правда сюжет показали не в прямом эфире, видео склеено из частей.
Во время разговора в студии Сапега заявила, что считает, что к посадке самолета Ryanair в Минске якобы причастны бывшие коллеги Романа Протасевича. Также она предположила, что спецслужбы Беларуси непричастны к инциденту. Девушка сказала, что не видела "никаких сотрудников КГБ" в самолете.
Также она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал ей всю технику, потому что думал, что Сапегу не снимут с самолета.
Сапега добавила, что чувствует себя "лучше, чем в первые дни", а ведущая отметила, что София "выглядит хорошо".