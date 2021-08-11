Мир видео Девушку Протасевича Софью Сапегу заставили дать "правильное" интервью не белорусском ТВ

2021-08-11 10:03

В Беларуси на государственном телеканале вышло интервью с девушкой журналиста Романа Протасевича россиянкой Софьей Сапегой, задержанной в мае в Минске. Интервью вышло в эфире "Беларусь 1", правда сюжет показали не в прямом эфире, видео склеено из частей.

Во время разговора в студии Сапега заявила, что считает, что к посадке самолета Ryanair в Минске якобы причастны бывшие коллеги Романа Протасевича. Также она предположила, что спецслужбы Беларуси непричастны к инциденту. Девушка сказала, что не видела "никаких сотрудников КГБ" в самолете.

Также она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал ей всю технику, потому что думал, что Сапегу не снимут с самолета.

Сапега добавила, что чувствует себя "лучше, чем в первые дни", а ведущая отметила, что София "выглядит хорошо".

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Протасевич заявил, что все протесты в Беларуси были организованы Telegram-каналами

2021-07-23 16:31

В Беларуси Протасевича и Сапегу тайно вывезли из СИЗО и отпустили под домашний арест

2021-06-25 10:41

Арестованная в Беларуси девушка Протасевича подала жалобу в суд

2021-06-14 11:20

Девушке Протасевича удалось передать близким письмо из изолятора КГБ Беларуси

2021-06-09 10:41

Еще новости в разделе "Мир"

видео Девушку Протасевича Софью Сапегу заставили дать "правильное" интервью не белорусском ТВ

2021-08-11 10:03

На фоне вывода войск США талибы уже взяли под контроль 65% территории Афганистана

2021-08-11 09:40

Ученые раскрыли причину аномальной жары и пожаров на курортах - когда ждать нового экстрима от погоды

2021-08-11 08:14

фото В Греции в пожаре сгорело уникальное 2500-летнее оливковое дерево

2021-08-10 19:20
Все статьи раздела "Мир"

Мир

видео Девушку Протасевича Софью Сапегу заставили дать "правильное" интервью не белорусском ТВ 2021-08-11 10:03
На фоне вывода войск США талибы уже взяли под контроль 65% территории Афганистана 2021-08-11 09:40
Ученые раскрыли причину аномальной жары и пожаров на курортах - когда ждать нового экстрима от погоды 2021-08-11 08:14
фото В Греции в пожаре сгорело уникальное 2500-летнее оливковое дерево 2021-08-10 19:20