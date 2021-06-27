Спорт Италия в овертайме дожала Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

2021-06-27 11:00

Команды выдали яркую игру в дополнительное время.

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы Италия встречалась с Австрией.

Старт встречи оказался весьма резким: Австрия провела опасную атаку, а следом Арнаутович грубо сфолил у ворот Италии. Такой всплеск эмоций продлился недолго и уже следующие минуты сборные искали подход к воротам друг друга.

Первый момент случился на 14-й минуте, когда Инсинье опасно пробил, но Бахманн выручил. Этот эпизод стал первым из серии: Барелла имел 100% шанс забить с линии штрафной, но вратарь Австрии чудом ногой отбил удар. Австрийцы тут же провели контратаку, которая завершилась неточным ударом Арнаутовича.

Длительное время команды снова ушли в сонный режим. Это все нарушил Иммобиле, который решился на спонтанный удар с 25 метров. Мяч попал в крестовину, но если бы шел в ворота, то Бахманн точно не выручил бы.

Под конец первого тайма Австрия наконец-то взяла мяч под свой контроль. Подопечные Фоды сделали ставку но подачи, но все это было безуспешно.

Второй тайм начался также с дисциплинарных наказаний в результате штрафного. Алаба получил право пробить штрафной, но удар с 17 метров в оказался неточным.

Дальнейшие события развивались в спокойно режиме, пока Арнаутович не отправил мяч в сетку ворот Италии. Однако австрийцы недолго радовались, ведь VAR зафиксировал офсайд.

Роберто Манчини оживил игру заменами. Так, Локателли и Пессинна добавили скорости в центре поля итальянской команде. В самой концовке Берарди мог отправить Италию в четвертьфинал, но с линии вратарской принял решение бить ножницами – не попал.

Концовка основного времени голами не порадовала. Старт первого дополнительного тайма был за итальянцами, что уже через пару минут вылилось в гол. Кьеза получил мяч от Инсинье, обработал на краю вратарской и пробил мимо Бахманна.

Уже через несколько минут голкипер Австрии отразил опаснейший удар Инсинье со штрафного. Однако, как бы не старался вратарь, он один не воин. Под конец первого экстра-тайма Пессина отправил второй мяч в сетку ворот Австрии, подхватив мяч от Белотти.

Второй экстра-тайм начался с осады Австрии, во время которой Забитцер и Шауб упустили свои моменты. А вот кто не упустил, так это Каладжич, который замкнул подачу с углового.

В оставшееся время, команды показали контратакующею игру: Кьеза и Ди Лоренцо могли поразить ворота Австрии, но не хватило последнего удара. Австрийцы же пытались забросами взломать оборону соперника, но не вышло.

Италия вымучила победу над Австрией, которая с высоко поднятой головой покидает чемпионат Европы.

В четвертьфинале Италии предстоит сыграть с победителем пары Бельгия – Португалия.

Италия — Австрия 2:1

Голы: Кьеза, 95, Пессина, 105 — Каладжич, 114

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла (Пессина, 68), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 68) — Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108).

Австрия: Бахманн — Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106) — Лаймер (Ильзанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шепф, 90) — Арнаутович (Каладжич, 97).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Барелла — Арнаутович, Хинтереггер, Драгович