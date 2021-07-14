Спорт Фанаты сборной Англии собрали более 125 тыс. подписей под петицией с требованием переиграть финал Евро-2020

2021-07-14 20:40

Фанаты сборной Англии собрали более 125 тыс. подписей под петицией с требованием переиграть финальный матч Евро-2020 с Италией. Так петиция появилась на профильном ресурсе Change.

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“Матч 11.07.2021 был совсем нечестным. Ведь Италия получила только желтые карточки за то, что таскала за собой игроков сборной Англии, как если бы они были рабами. Все эти толчки, задержки и удары, а Италии все еще позволяли побеждать? Однозначно предвзято. Италия должна была получить красную карточку за свой игровой процесс, и матч-реванш должен проводиться с непредвзятым судьей. Это было совсем нечестно”, — говорится в тексте петиции.

По состоянию на 12:04 125 996 людей подписали петицию. Цель: 150 000

Дополнение

Серия послематчевых пенальти в финале Евро-2020 между Италией и Англией закончилась со счетом 3:2. Италия победила на чемпионате Европы впервые с 2006 года.

Люк Шоу открыл счет на второй минуте матча. Из-за неудачного угловой итальянцев, сборная Англии пошла в контратаку, где Шоу метров с шести отправил мяч в ближний угол.

Итальянец Леонардо Бонуччи сумел сравнять счет во втором тайме.