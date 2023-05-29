Политика роССия окончательно вышла из главного договора об оружии в Европе

2023-05-29 20:48

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ), ранее принятый российским парламентом. Документ опубликован на Государственном портале правовой информации РФ.

"Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года", – говорится в документе.

Там же указано, что Госдума одобрила документ 16 мая, а Совет Федерации (верхняя палата российского парламента – 24 мая).

Что такое ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе стал последним этапом так называемой "разрядки" в отношениях между основными противоборствующими сторонами Холодной войны – НАТО и Организацией варшавского договора. Договор был подписан 19 ноября 1990 года, когда Варшавский блок де-факто уже прекратил свое существование.

В теории ДОВСЕ должен был стать дополнением к договору об ограничении ядерного оружия (ДСНВ) и регламентировал количество обычных вооружений (танков, боевых бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов) в Европе – от Атлантики до Урала. Для каждой страны-подписанта была установлена квота на количество вооружений.

После распада СССР количество обычных вооружений и в странах НАТО, и в постсовестких странах стремительно сокращалось, поэтому решение России приостановить свое участие в договоре в 2007 году практического значения не имело. В 2015 году, после начала гибридной войны против Украины, в РФ заявили о намерении окончательно выйти из ДОВСЕ, но реализовали эти планы только сейчас.