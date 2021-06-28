Украинцев ожидает еще пять этапов повышения пенсий в этом году: кого коснется

2021-06-28 19:20

Для двух категорий пенсионеров ПФУ уже начал проводить перерасчет

В текущем году украинских пенсионеров ждет еще пять этапов перерасчета пенсий. При этом столько же раз Пенсионный фонд уже пересматривал выплаты. Об этом свидетельствуют данные ПФУ в Facebook.

В частности, на данном этапе фонд уже приступил к перерасчету пенсий, который произойдет с 1 июля. Он основывается на двух разных факторах:

рост прожиточного минимума – увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, вырастут надбавки, доплаты, увеличения, минимальные пенсии;

установление доплаты – 100 грн дополнительно получат те категории граждан, которым пенсии назначены до 31 декабря 2020-го и которым они не пересчитывались в связи с увеличением прожиточного минимума, минимальной зарплаты, не индексировались на коэффициент 1,11.

Кроме того, в 2021-м пенсионеры могут еще рассчитывать на три таких перерасчета:

гарантии для пенсионеров от 75 до 80 лет – с 1 октября доплата 400 грн, установление минимальной выплаты на уровне 2500 грн;

в связи с увеличением прожиточного минимума – с 1 декабря увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, вырастут надбавки, доплаты, увеличения, минимальные пенсии;

по причине роста минимальной заплаты с 6000 до 6500 грн – с 1 декабря минимальная пенсия для 65-летних граждан будет пересчитана в размере 40% от этого показателя и составит 2600 грн.

Что касается уже проведенных перерасчетов, то Пенсионный фонд пересмотрел их в пять этапов: