Украина Украинцев ожидает еще пять этапов повышения пенсий в этом году: кого коснется

2021-06-28 19:20
 
Для двух категорий пенсионеров ПФУ уже начал проводить перерасчет

В текущем году украинских пенсионеров ждет еще пять этапов перерасчета пенсий. При этом столько же раз Пенсионный фонд уже пересматривал выплаты. Об этом свидетельствуют данные ПФУ в Facebook.

В частности, на данном этапе фонд уже приступил к перерасчету пенсий, который произойдет с 1 июля. Он основывается на двух разных факторах:

  • рост прожиточного минимума – увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, вырастут надбавки, доплаты, увеличения, минимальные пенсии;
  • установление доплаты – 100 грн дополнительно получат те категории граждан, которым пенсии назначены до 31 декабря 2020-го и которым они не пересчитывались в связи с увеличением прожиточного минимума, минимальной зарплаты, не индексировались на коэффициент 1,11.

Кроме того, в 2021-м пенсионеры могут еще рассчитывать на три таких перерасчета:

  • гарантии для пенсионеров от 75 до 80 лет – с 1 октября доплата 400 грн, установление минимальной выплаты на уровне 2500 грн;
  • в связи с увеличением прожиточного минимума – с 1 декабря увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, вырастут надбавки, доплаты, увеличения, минимальные пенсии;
  • по причине роста минимальной заплаты с 6000 до 6500 грн – с 1 декабря минимальная пенсия для 65-летних граждан будет пересчитана в размере 40% от этого показателя и составит 2600 грн.

Что касается уже проведенных перерасчетов, то Пенсионный фонд пересмотрел их в пять этапов:

  • в связи с ростом минимальной зарплаты до 6000 грн – с 1 декабря прошлого года минимальную пенсию увеличили на 337,6 грн, до 2400 грн, для почти 2,3 млн граждан;
  • гарантии для пенсионеров от 80 лет – с 1 марта продлили выплату 500 грн компенсации, минимальная выплата достигла 2600 грн для 1,4 млн пенсионеров;
  • индексация – с 1 марта на 11% вырос показатель средней зарплаты для расчета пенсии, среднее повышение составило 285,81 грн, а минимальное – 100 грн для 7,9 млн украинцев;
  • дополнительная гарантия – с 1 марта минимальная пенсия для граждан со страховым стажем 35 и 30 лет для мужчин и женщин соответственно выросла с 2100 до 2200 грн, в среднем выплата повысилась на 100,13 грн для более 1 млн граждан;
  • перерасчет работающим пенсионерам – с 1 апреля для расчета трудовых пенсий учтен приобретенный после назначения пенсий страховой стаж и зарплата, выплаты выросли на 193,32 грн для 313 тыс. украинцев.
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