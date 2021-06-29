Детали КОГДА И ЗАЧЕМ НУЖНО ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР АВТОМОБИЛЯ?

2021-06-29 11:01

В Украину пришла жара, а значит, настала пора готовить автомобиль к активному использованию климатической системы. Владельцы авто с кондиционерами знают: производители советуют проводить ежегодное обслуживание техники. Многие это требование игнорируют. Но зря. С помощью специалистов онлайн-сервиса Kabanchik.ua объясним, зачем нужна заправка автокондиционеров и как правильно ее проводить.

Ежегодная заправка — не каприз производителя?

Автокондиционер постоянно подвержен действию многих факторов:

постоянной вибрации;

температурным перепадам;

испарением жидкостей (в процессе работы двигателя автомобиля).

Работать «вечно» техника в таких условиях не может. Со временем снижается качество уплотнителей на соединениях, и из-за нарушения герметичности происходит утечка хладагента. Влияние загрязнителей приводит к перегрузкам, а также неприятным запахам в салоне.

Рекомендация: не дожидаться таких проявлений. Они могут привести к большим затратам, чем расходы на чистку и заправку кондиционера. Лучше инициировать обслуживание, когда техника работает исправно.

С какой периодичностью обращаться к мастеру? Есть негласные рекомендации:

в новом автомобиле, купленном в салоне, можно обслуживать кондиционер с периодичностью один раз в два-три года;

если «возраст» авто выше шести лет, обслуживание должно быть ежегодным.

Эти нормы актуальны для кондиционеров, работающих без сбоев и проблем. Если что-то пошло не так — нужно без промедлений обращаться к мастеру.

Что будет, если не обслуживать автокондиционер?

Отказ от чистки и заправки кондиционера в автомобиле провоцирует неисправности. Среди наиболее распространенных:

повреждение уплотнений и разгерметизация;

коррозия радиатора автокондиционера и трубопроводов, утечка фреона;

снижение эластичности сальников, что тоже приводит к разгерметизации.

Даже при нормальной эксплуатации могут возникнуть упомянутые проблемы. Поэтому перед заправкой кондиционера мастер проводит диагностику. Понятие «заправка автокондиционера» на самом деле включает обслуживание, чистку, мелкий ремонт (при необходимости) и непосредственно заправку.

Самостоятельно или у специалиста?

Начитавшись рекомендаций, некоторые автовладельцы предпочитают заправить кондиционер авто самостоятельно. Это возможно лишь теоретически. Провести правильную диагностику и сделать ремонт в «домашних условиях» нереально, но специалисты Кабанчика могут помочь сделать это достаточно бюджетно.

В современных условиях кондиционеры заправляют с помощью оборудования, не требующего вмешательства человека. Как понять, что СТО или мастер для обслуживания оборудования выбраны правильно? Стоит расспросить его, что он собирается делать:

использовать старый фреон или залить новый (правильно — полностью заменить фреон);

просто заправить кондиционер или предварительно почистить (правильно — провести качественную антибактериальную чистку).

Правильная последовательность обслуживания схематически выглядит так:

Извлечение старого хладагента. Создание вакуума для проверки на утечки. Удаление воздуха и примесей. Чистка системы. Введение специальных добавок и масла. Заправка фреоном, тестирование.

Очевидно, что специалист справится с этими задачами лучше и быстрее. Где искать СТО и мастеров для заправки автокондиционера? Лучше всего — на специальных онлайн-платформах, где можно выбирать исполнителей по отзывам и рейтингу качества.