Спорт Сегодня сборная Украины впервые в истории сыграет в плей-офф Евро - где смотреть матч Швеция - Украина онлайн

2021-06-29 13:02

Сегодня в Глазго команда Андрея Шевченко сыграет в плей-офф Евро-2020 со сборной Швеции.

Сборная Украины впервые в своей истории сыграет в плей-офф Евро. Украинцы вышли в 1/8 финала, как одна из лучших третьих команд турнира. И помогли им в этом как раз шведы, обыгравшие в последнем туре Польшу. Пока украинцы - последняя команда из своей группы, Нидерланды и Австрия уже вылетели.

Шведы начали Евро с ничьи с испанцами, после чего добыли победы над словаками и поляками. Скандинавы показывали качественный футбол, создавая немало моментов у чужих ворот. У своих же ворот шведы не дают много возможностей, забить им смог только Роберт Левандовски.

КОГДА: 29 июня, 22:00

ГДЕ: Глазго, "Хэмпден Парк"

СТАТУС: Чемпионат Европы-2020, 1/8 финала

СОПЕРНИКИ: Сборные Швеции и Украины

ГЛЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН: ТВ- трансляция матча будет вестись на канале "Украина".

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ (личные встречи): Всего четыре матча сыграли между собой Швеция и Украина. Две победы на нашем счету, шведы выиграли лишь раз. Последний раз встречались на Евро-2012, когда нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметился дублем, а наша сборная победила 2:1.