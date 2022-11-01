ВОЙНА В Украине Швеция предоставит Украине новейшие гаубицы Archer и зенитно-ракетные комплексы

2022-11-01 13:35

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна предоставит Украине более современное вооружение в качестве иллюстрации своей новой оборонной политики. Об этом он сказал в интервью газете Dagens Nyheter.

По словам Йонсона, Швеция будет более активно поддерживать Киев в войне против рашизма.

"Моя первая двусторонняя встреча была с министром обороны Украины Алексеем Резниковым", - отметил он.

Как заявил ранее представитель христианских демократов по вопросам оборонной политики Микаэль Оскарссон, наиболее актуальными являются две системы вооружений - ЗРК 70 и система Archer.

ЗРК 70 - это легкая ракетная система, а система Archer - шведская самоходная пушка на колесах.

Напомним, Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи.