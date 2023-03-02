Экономика Швеция дает 30 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

2023-03-02 15:37

Швеция внесет почти 30 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко по итогам встречи со шведским вице-премьер-министром Эббой Буш.

"Кроме этого, Швеция выделит средства на поддержку миссии МАГАТЭ, работающей на всех украинских атомных станциях. Это также важно, чтобы наблюдатели имели возможность фиксировать влияние российских атак на нашу энергетическую систему, а также ядерную и радиационную безопасность", - подчеркнул глава Минэнерго.

Галущенко добавил, что Украина постоянно получает от международных партнеров как денежную помощь, так и поддержку в виде оборудования, которое помогает восстанавливать энергетические объекты от последствий вражеских атак.

Ранее сообщалось, что США в процессе отправки третьего транша для восстановления энергосистемы Украины.

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