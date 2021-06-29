Каким будет матч Украина-Швеция в одной восьмой ЧЕ?

2021-06-29 19:10

Если групповой этап Евро-2020 прошел, можно сказать, без серьезных сюрпризов, и в плей-офф отобрались практически все, кто должен был там оказаться, то в 1/8 без сенсаций не обошлось. Чего только стоит вылет французов и голландцев от скромных чехов и швейцарцев? Тем, кто делал ставки на Чемпионат Европы на победу «трехцветных», фаворитов турнира, можно только посочувствовать. Но спорт непредсказуем.

Неожиданным стал выход в стадию матчей на вылет и нашей сборной. Скажем честно, на стадии группового отбора подопечные Андрея Шевченко не показали того, на что способна сборная «желто-голубых».

Как команды отыграли в группах

Украинцы провели три матча и сумели выиграть всего одну встречу против слабейшего соперника в квартете. И то, были моменты, когда подопечным Шевченко просто везло, ведь матч с Македонией запросто мог закончиться ничьей.

Две остальные встречи очков Украине не принесли, и если с Нидерландами украинцы показали характер, не простояв с ничьей буквально пять последних минут, то с Австрией команда выглядела откровенно слабой, несыгранной и неуверенной. Чудо, что по результатам группового этапа именно Украина заняла свое место среди команд на третьих местах, которые продолжили свой путь в плей-офф.

Шведы провели отличные три матча в своем квартете. Вспомним матч с поляками, когда дублями отличились форварды обеих команд. Минимальная победа над Словакией – тоже результат, а ничья с Испанией вообще своего рода сюрприз.

Едва ли те, кто делал ставки на футбол, мог рассчитывать, что в группе с Испанией на первое место выйдет именно Швеция. Не исключено, что повези шведам чуть больше, так и Испания осталась бы в числе побежденных.

Чего ждать от одной восьмой

Победитель встречи Швеция-Украина, которой и завершится стадия одной восьмой финала, выйдет на того, кто в этот же день станет победителем одного из самых долгожданных матчей стадии – Германия-Англия.

Результативности от украинцев и шведов не ждут, а фаворитом встречи ожидаемо считают скандинавов. Украина выступает в качестве андердога, хотя говорить о тотальном перевесе шведов не приходится. Если подопечные Шевченко соберутся и покажут класс на уровне игры с Нидерландами, то Швеции будет непросто. Если же украинцы будут играть, как с австрийцами, шведская машина их подомнет под себя.

Тем не менее, давать прогнозы в этой паре сложно, и можно надеяться, что интрига в матче будет, а финальный свисток прозвучит тогда, когда Украина будет на 2-3 мяча впереди.

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