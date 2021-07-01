Сегодня в Верховной Раде проходят очередное и внеочередное заседания - повестка дня на 1 июля

Сегодня Верховная Рада проводит очередное и внеочередное заседания. Об этом свидетельствует повестка дня парламента на 1 июля.
В повестке дня - более 170 вопросов. В частности, народные депутаты планируют усовершенствовать правовые основы деятельности Государственного бюро расследований, правовое регулирование страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, исключить возможность осуществления закупок без использования электронной системы закупок и тому подобное.
На внеочередное пленарное заседание нардепы соберутся в 16:00.
Повестка дня включает проект закона о коренных народах Украины (№5506) и законопроекты, касающиеся реформы градостроительной деятельности (№5655, № 5656).
Будет рассматриваться инициатива о признании таким, что утратил силу Закон "О создании зоны свободной экономической зоны "Крым" (№5502-д). В связи с этим предлагается внести изменения в Таможенный кодекс (№5503-д). В то же время в повестке дня стоит законопроект об администрировании налогов и сборов во временно оккупированном Крыму (№5501-д).
Также Сегодня Рада рассмотрит в первом чтении сразу два закона, связанных с олигархами.
Первый - это собственно закон о деолигархизации.
Второй - это закон о повышении целого ряда налогов. Он часто называется "антиахметовскими", потому что подразумевает повышение рентных платежей по добыче руды.