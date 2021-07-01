Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Как с 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум для трудоспособных

2021-07-01 11:22

Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц с 1 июля увеличился на 105 гривен - до 2 294 гривен. Об этом свидетельствуют данные закона " Об государственный бюджет на 2020 год".

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц для трудоспособных лиц с 1 июля установлен в размере 2 379 гривен (увеличен на 100 гривен), детей в возрасте до 6 лет - 2 013 гривен (увеличен на 92 гривны), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2 510 гривен (увеличен на 115 гривен) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 854 гривны (увеличен на 85 гривен).

Поскольку с 1 июля вырастет прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность - именно этот показатель является базой для расчета пенсии. Поэтому минимальная пенсия без надбавок также вырастет – с 1769 до 1854 грн в месяц. Также с 1 июля будет проведено повышение минимальных пенсионных выплат для людей с инвалидностью вследствие войны.

Напомним, что в этом году правительство дополнительно заложило новые показатели расчета окладов прожиточного минимума некоторых профессий:

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января 2021 года – 2 102 грн;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января 2021 года – 2 102 грн;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 года – 1 600 грн.